Äri alustades tulebki näljane olla ja kasumit teenida, aga lõpuks on vaja ka missiooni, kõrgemat eesmärki. Umbes niimoodi võttis oma ärifilosoofia kokku 70-aastane Tõnis Kaasik, kes valiti EY konkursil aasta parimaks ettevõtjaks.

90ndatel keskkonnaministri ametit pidanud Kaasiku kreedoks on hoida keskkond, eriti Läänemere ümbrus puhtana. Talle kuulub kontsern, mis töötleb vanad autoakud, koduelektroonika ja plastiku niimoodi ümber, et sellest ei jää metsade alla saastavaid prügihunnikuid.

Kuigi jäätmeäri ei tundu teab kui atraktiivne, on Kaasik oma vagu kündnud järjekindlalt ja pühendumusega. Tema ettevõtluse kroonijuveel Ecometal AS teenib ilusat kasumit ja pakub tööd 60 inimesele. Kaasik on tõenäoliselt üks väheseid ettevõtjaid, kes ei kurda töökäte puuduse üle. Veel enam, nende Sillamäe tehasel olevat lausa järjekord ukse taga. Siit tasub õppust võtta!