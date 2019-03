„Tõe ja õiguse“ filmis on üks meeldejäävamaid stseene kolme väikese kirstuga kalmuaeda sõit. Romaanis on see koht veelgi vapustavam – külast viidi ühekorraga kalmistule ligi paarkümmend väikest kirstu. Statistik Ene-Margit Tiit selgitab arvude abil, miks on vaja lapsi vaktsineerida.