Erkki Koort FOTO: Konstantin Sednev

Piire ja müüre on alati nähtud millegi või kellegi eraldajana. Olgu selleks Suur Hiina müür või plaan rajada aed Kadriorus ümber presidendi kantselei. See, kes piiri püstitab, võtab tegevust enese kindlustamisena võimaliku agressiooni vastu, ning teisele poole jääjad võivad ehitust samuti agressioonina tõlgendada. Müüride püstitajatel on alati vastaseid.

Oli päris kummaline, et ajal, mil me tahtsime ehitada Euroopa moodsaimat piiri, kõlas samuti kriitikat Ungari aadressil. Põhjuseks toodi, et see ei aita neid. Piiri ehitamine siiski aitas Ungarit, kuid mitte Euroopat, sest rändekoridor nihkus teise kohta. Põhjused jäid alles.