Donald Trumpi müüri ümber käivas globaalses käras on omaks võetud retoorika, et müürid ei töötavat. Ometi pole USA-Mehhiko piiritõke erand, vaid osa trendist – selle sajandi algusest saati on valmis saanud või ehitamisel vähemalt veerandsada suuremat piiritõket. Meeldib see meile või mitte, aga me elame taas üleüldisel piiritõkete kerkimise ajastul, kirjutab ajakirjanik Toomas Toomsalu.