Tõsi, Venemaad ei kutsuta karistuseks maailma majanduseliidi tippkohtumistele. Poolsada Ukraina sündmustega otseselt seotud inimest ei saa Euroopa riikidesse sõita ja mõned neist pidid oma raha Euroopa pankadest välja võtma. Krimmi ei tohi lääneriikidest turismireise korraldada, aga selle tühimiku täidavad Peterburi ja Moskva inimesed. Piltlikult öeldes ei saa venemaalased enam osta Itaalia veine ja Prantsuse juustu. No ja siis? Vaenlased on meid varemgi tulutult surnuks näljutada püüdnud, on Venemaal levinud argument.

Need sanktsioonid ei toimi nii, nagu loodeti. Tõsi on ka see, et praegu ei ole Euroopa Liidu aktiivses poliitikas okupeeritud Krimmil kuigi suurt kaalu. Aga tõsi on ka see, et 21. sajandil ei saa teise riigi okupeerimine olla tähtsusetu ja andestatav isegi siis, kui okupeeritavate alade elanike enamiku moodustab venekeelne elanikkond. Selleks on läbirääkimised, kokkulepped ja kompensatsioonid.