Ülemaailmsest kliimastreigist Fridays For Future osavõtjad riigikogu ees.

Ehkki enamik eestlasi ei usu kliima muutumisse või arvavad, et see toob Eestile kaasa pigem positiivseid muutuseid, on inimkonnale eksistentsiaalsed ohud vähem kui sajandi kaugusel, kirjutab Eesti Rohelise Liikumise energiaekspert Teet Randma.