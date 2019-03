Margus Parts FOTO: Postimees.ee

Viimastel aastatel on Venemaa julgeolekuteenistuse küüsi langenud mitusada Jehoova tunnistajat. Vene riik on konfiskeerinud 40 miljoni dollari väärtuses kinnisvara, keelustanud ühe usundi tegevuse Ivangorodist Kamtšatkani ja sundinud tuhandeid inimesi oma usu tõttu kodust lahkuma.

Postimehega rääkinud Jehoova tunnistajate Euroopa ühenduse esindaja hoiatas, et praegused protsessid võivad valmistada pinda ette laiematele repressioonidele ja Jehoova tunnistajate tagakiusamise aluseks olevaid nn antiekstremismi seadusi saab kasutada kelle vastu tahes.

Jarovaja seadused, millega 2016. aastal täiendati terrorismivastaseid ja avaliku korra tagamise meetmeid, muudavad lihtsamaks rahumeelsete kogunemiste laialiajamise ning inimeste vahistamise ja vangistamise.

Lisaks kohustatakse kommunikatsiooniettevõtteid hoiustama telefonikõnede, tekstisõnumite ja internetikasutamise andmeid kuni kuus kuud ning andmeside metaandmeid (aeg, koht, sõnumite saatja ja vastuvõtja) kuni kolm aastat. Samuti on sõnumi- ja internetiteenuste pakkujad kohustatud andma FSB-le juurdepääsu oma krüpteeritud andmetele.

Seadust allkirjastades koitis president Putinile, et tegelikult ei ole Venemaal vahendeid sellise andmemahu hoiustamiseks, ning Vene firmad said kohustuse valitsuse hanke korras vajalik tark- ja riistvara üles ehitada. Ettevõtmine läheb maksma triljoneid rublasid ehk hinnanguliselt umbes 30 miljardit eurot.

Ilmselgelt ei saa nii suuremahulise ettevõtmise puhul olla tegu pelgalt Jehoova tunnistajate vastu suunatud tegevusega. Kui arvestame, et Jarovaja seadus keelab usulise kogunemise väljaspool registreeritud alasid, usu levitamise internetis ning misjonitöö, näeme, et need kõik on väiksematele usunditele elutähtsad vahendid oma sõnumi levitamiseks ja tegevuse jätkamiseks.

Vene autonoomse õigeusu kiriku Ameerika esindaja peapiiskop Andrew Maklakovi sõnul on praegusel tegevusel tegelikult ainult üks eesmärk – hävitada ja kiusata taga kõiki usulisi organisatsioone, mis võivad kujutada ohtu riigikirikule.

Ekspertide hinnangul võib ebamääraselt sõnastatud seadust tõlgendada nii, et privileeg vene rahvale usku kuulutada on ainult õigeusu Moskva patriarhaadil, kuigi varju alla on võetud ka kolm suuremat nn traditsioonilist usundit: budism, judaism ja islam.