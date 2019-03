Elame vana maailmakorra lagunemise ajal ning vanakese Euroopa tervis on põdur. Ehkki sellised muutuste ajad on inimeste jaoks keerulised ning rasked, on lääne tsivilisatsiooni vara maha kanda, leiab maineka Chatham House’i mõttekoja analüütik Lilia Ševtsova intervjuus arvamustoimetaja Taavi Minnikule.