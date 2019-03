Valimised võitnud erakonna opositsiooni jäämine ei tähenda Eesti demokraatia õõnestamist ning Reformierakonna etteheited Jüri Ratasele selle eest, et ta soovib jätkata Eesti Vabariigi peaministrina, on samuti arusaamatud, kirjutab Isamaa peasekretär Priit Sibul.

Valija mälu olevat lühike, aga praegusele sarnast hüsteeria külvamist peaksid mäletama kõik Eesti inimesed. Ainsaks erinevuseks on see, et viited kommunismile on asendatud viidetega natsionaalsotsialismile. Järgnev meenutus 2016. aastast aitab mõtestada täna meie ümber toimuvat.