Vähemalt korra tasub poliitikutel mõelda, mida nad järgmisel korral räägivad lastele Eesti eri paigus meie riigi tulevikust, kui me kliimapoliitikas teiste riikide sabas sörgime. Kas seda, et nad on noori alt vedanud, küsib Eestimaa Looduse Fondi kliimaprogrammi koordinaator Kärt Vaarmari.

Olen veendunud, et see on millegi olulise algus ning loodan südamest, et noored annavad ka Eesti valitsusele signaali, et riigi juhtimisel tuleb ka nende tulevikuga arvestada. Selles tulevikus, mis on palju kaugemal kui valimistevahelised neli aastat, on noorte jaoks puhtal keskkonnal väga suur osa. Sellest tuleb lõpuks aru saada ning otsuste tegemisel arvestada. Ka Eestis. Seni on tehtud palju sõnu, kirjutatud erinevaid loosunglikke lauseid programmidesse, kuid konkreetseid otsuseid Eesti keskkonna kaitseks on olnud viimastel kümnenditel vähe. Liiga vähe.