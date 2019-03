Usun, et Eesti ühiskonna enamuse jaoks oli esmaspäevane uudis selle kohta, et Keskerakond alustab läbirääkimisi (vabandust, konsultatsioone) EKRE-ga mõnevõrra verdtarretav.

Mis juhtus? Reformierakond võitis, Reformierakonna esinaine Kaja Kallas tegi ise võimsa tulemuse, aga läbirääkimisi peavad kolm meest, kellest mitte ükski ei ole valimisi võitnud erakonna esimees. Hüva, eks seda on ka varem ette tulnud, et valimiste võitja ei saa valitsust moodustada, ja kindlasti on ka see legitiimne meie parlamentaarses demokraatias.