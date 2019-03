Euroopa Komisjoni esindaja ähvardas Leedut, et Ignalina tuumaelektrijaama tööle jäädes võib Leedu Euroopa Liidult ühinemiskutset ootama jäädagi.

Schmiegelow ütles, et Euroopa Komisjon on omalt poolt juba eksperdid välja otsinud ja need olevat valmis iga hetk Leetu sõitma.