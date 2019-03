Tort. Pilt on illustratiivne.

8. märtsi õhtul istus juubeliseltskond Rukkilille kohvikus. Sünnipäevalaps otsustas jätta 15-kilose tordi autosse õiget aega ootama, sest peoruum oli liialt soe. Kui torti võtma mindi, leiti, et Žiguli esiuks on lahti muugitud ning tagaistmel olnud tort kadunud. Samas lebanud viinapudelite kotti polnud puudutatud.

Hiljem kuulis juubilar juhuslikult Rukkilille parklast kella 21–21.30 paiku mööda sõitvalt tuttavalt, et kaks tütarlast seisid tee ääres ja hääletasid. Tumeda mantliga neiu oli hoidnud süles torti. Tema mantel oli kreemi ja beseega koos, sest tort oli lahtise aluse peal.

Pidulised on magusast suutäiest muidugi ilma jäänud, kuid ehk on keemilisse puhastusse toodud võiplekiline mantel. Nii jõuaks juubilar võib-olla neidudeni, et neilt küsida, kuidas tort maitses. Tordi valmistaja oli muide juubilar ise.