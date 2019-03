Nagoya haiglasse toimetati kaks naisüliõpilast, kes olid meelemärkuseta. Üks neist suri teadvusele tulemata. Teine õnnestus siiski päästa. See on vaid üks näide traagilistest tagajärgedest, mida on kaasa toonud uue tugevatoimelise narkootikumi, metakvaloni hoogne levik Jaapanis.

Spetsialistid leiavad, et see, kes on võtnud kas või ühe metakvaloni tableti, võib sattuda narkootikumist tugevasse füsioloogilisse ja psühholoogilisse sõltuvusse. Uimasti tarvitamine isegi väikeses koguses kutsub esile hallutsinatsioone, kõne- ja närvihäireid, üksikutel juhtudel aga ka surma. Metakvaloni tootmine ja müümine Jaapanis keelati, nagu ka USAs ja Lääne-Euroopa maades. Paraku hakkas seda levitama kohalik maffia Yakuza. Politsei andmeil on Tokyos loodud mitmeid põrandaaluseid narkootikumidega kaubitsemise keskusi, kus on sisse seatud diskoklubid, baarid ja muud lõbustusasutused.