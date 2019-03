Tõepoolest, meie lood ja laulud elavad edasi ainult meie keele kaudu. Kui keelt ei osata või on oskus kasin, siis kaovad ka lood ja laulud ning varsti pole kultuurigi. Mure, et iga uus põlvkond teab aina vähem, kuidas emakeeles väljendada oma mõtteid ja tundeid, pole asjatu. Nõukogude ajal elanud inimesena mäletan aega, mil avalikus ruumis laiutas vene keel – nii koolis, teleris kui paljudel meist kindlasti ka koduhoovis. Seda tunti ja osati, sellest saadi aru, aga see ei takistanud kuidagi emakeele võimalusi ja tarkusi omandamast. Sõltus muidugi ka igast inimesest endast, kuidas koolis õpetatu külge jäi, aga laias laastus oli maailm üsna mustvalge ja vene keelele võõrkeelena eriti alternatiive polnud. Mäletan kooliajast siiani selgesti oma sisekaemust ühe inglise keele tunni eel: «Miks ma küll pean seda keelt õppima, kui mul seda mitte kunagi elus vaja ei lähe?» Oleks ma toona teadnud… et läheb, ja kuidas veel läheb.

Praegusaja noortel pole vaja millegi vastu seista – maailm on avatud, kõiki keeli on vaja. Inglise keeleta ei saa kuskil hakkama ning inimloomus oma mugavuses ja praktilisuses leiabki vahel, et eesti keele järele justkui polegi mingit vajadust. Meenuvad juhtumid, kus noor on siiralt mures, et ei oska mingit nähtust või asja eesti keeles seletada. Mina omakorda olen siiralt hämmingus, et ta seda ei oska. Nii me siis oma siiras oskamatuses hädas oleme ja püüame lahendusi leida. Ega häid pääseteid pole – võib pakkuda vaid valmislahendusi või soovituse kasutada sõnastikke ja keeleabilehti veebis.