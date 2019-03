Personaalmeditsiin on seksikas sõna tervishoiu arengukavades, kuhu ollakse julgelt valmis investeerima, lootes helgemat tulevikku ja efektiivsemat ravi. Kas oleme aga valmis, kui tulevik on kohal ehk täppismeditsiini testid laual, küsib Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse Täppismeditsiini labori juhataja Kaarel Krjutškov.

Räägin viljatusravi näitel kahest täppismeditsiini testist, mille rakendamine annab vastuse, kui valmis me tegelikult personaalmeditsiiniks oleme. Täna on viljatusravis oleval paaril valik, kas kasutada riiklikku kompensatsiooni korduvate embrüo siirdamiste peale usus, et õnnestub rasestuda, või investeerida samaaegselt ka ise täppismeditsiini testimisse, et oluliselt tõsta õnnestumise tõenäosust.