30-aastaseks saanud keeleseadus on oma aja laps, mis on võib-olla hakanud ajale jalgu jääma, arutleb Eesti Keele Instituudi direktor Tõnu Tender.

Iga seadus on õigusakt ehk õigusliku reguleerimise vahend. Allpool ei analüüsita toonase keele­seaduse õiguslikke külgi; ei võrrelda seda varasema, st 1934. a keeleseadusega ega ka hilisemate, s.o 1995. ja 2011. a keele­seadusega. Kirjutise peamine ees­märk on vaadelda 1989. aasta keeleseadust teise nurga alt – kui manifesti ja kui loitsu. Samuti on soovitud rõhutada toonase keeleseaduse ühiskondlikku tähendust ja tähtsust ning avaldatud nõnda lugu­pidamist selle koostaja­tele, seaduse projekti arvukale toetajaskonnale ning toonase ülemnõukogu nendele liikme­tele, kes seaduse vastu võtsid.