Lisaks pole oodatud mõju avaldanud 2018. aasta üksikisiku tulumaksureform, sest ebavõrdsusele ja vaesusele on sel siiski väike mõju. Samuti on suured regionaalsed erinevused Tallinna piirkonna ja ülejäänud Eesti vahel. Ebavõrdsus on ka sissetulekutes – nii teeb raport teatavaks, et 2017. aastal oli leibkondadest rikkaima 20 protsendi sissetulek 5,4 korda suurem kui vaeseima 20 protsendi oma (ELi keskmine oli 2017. aastal 5,1 protsenti).