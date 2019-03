Palestiina Vabastusorganisatsiooni esimees Arafat, kes on aastaid kuulutanud end üksnes Palestiina revolutsiooniga laulatatuks, oli vait. Ent tema ämm, kuulus Palestiina aktivist Raymonda Tawil ei osanud suud pidada. Ta ütles end olevat mullu novembris oma tütre ja Yassir Arafati abielu sõlmimise tunnistajaks. Seni pole Arafati lähemad allikad öelnud muud kui et «esimees on väga õnnelik».