Riik peab olema väga hädas, kui on välja mõeldud, kuidas ühe raamatu ostmisel saab koguni kolm korda tulumaksu võtta.

Esimest korda olin tulumaksu maksnud, kui raamatuostuks raha teenisin: 25-eurose raamatu ostuks kulub üle 31 euro brutotasu. Õnnetuseks leidsin sellest tõlkeraamatust foto, mis on minu tehtud ja mida minu käest polnud sellesse raamatusse küsitudki. Kuigi kirjastus oli foto saanud oma välispartnerilt koos kinnitusega, et autoriõigustega on kõik korras, lahendati olukord kiiresti ja korrektselt. Sõlmisime lepingu, millega ühtlasi hüvitati raamatu hind, sest oleksin pidanud autorieksemplari kirjastuselt saama.