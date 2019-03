Henn Põlluaas pareeris kinnitusega, et kodustada end muidugi ei lasta. Ta kordas EKRE põhimõtteid valitsuses, toonitades, et justiitsreform on üks prioriteete: «Me loodame, et valitavad kohtunikud tulevad, aga see pole nii nagu oponendid on väitnud, et valitsus hakkab [kohtunikke] määrama.»