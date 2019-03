Meie vabadus ja demokraatia on sattunud suurimasse ohtu pärast külma sõja lõppu ning Euroopa peab oma tuleviku nimel tegutsema ühiselt, leiab Euroopa Rahvapartei kandidaat Euroopa Komisjoni esimehe kohale Manfred Weber .

Venemaa üritab meie ühiskonda destabiliseerida desinformatsiooni, libauudiste ja äärmuslike parteide mastaapse rahastamisega. Vene väed on tunginud mitme naaberriigi territooriumile. Venemaa häkkerid on rünnanud ajalehti, ringhäälingut ja parlamenti Eestis, Saksamaal ja veel paljudes riikides. Rahvusvahelisi lepinguid rikkudes on Vene raketid sihitud meie linnadele.