Siiski, selle ülesande täidewiimine ei ole meile jõudu mööda. Rahwas, kes näljast ära kurnatud, on wäga kärsitu. Muidugi on meil oma toitluse-poliitika, kuid kõige tähtsam on see, et eeskiri peaks täidetama, Kuid selle wastu, kõiki riigi määrusi toiduainete äramääramise kohta, mis juba ammugi walitsuse poolt wälja antud, ei ole täidetud just seepärast, et talupojad paberiraha eest enam midagi ei müü…