Erakonna Isamaa juhatus otsustas eile hilisel pärastlõunal, et nad alustavad läbirääkimisi koalitsiooni moodustamiseks kahe endast suurema parteiga. Seejuures on Eesti valijatele ja avalikkusele sügavalt ebaselge, mida kujutab endast Keskerakonna väidetav uuenemine või mida võiks tähendada endise Rahvaliidu (praeguse EKRE) lubadus täita oma valimisprogrammi.

Mis üldse on nende kahe tuult nuusutava ja rahalisi lubadusi loopiva erakonna programmides see, mida nende kummagi esipoliitikud peavad oluliseks? Veel tähtsamana, milline on nende valijaskond? Erakondade reklaamides ja juhtide sõnades on veidi erinevusi. Programmid on aga mõlemal liiga harali, selleks et tervemõistuslik inimene saaks üldse otsustada, mida nad tahavad Eestiga ette võtta. Kummagi populistliku partei valijaskond võiks olla nõus sisuliselt 0,5 protsenti valijaskonda puudutava kooseluseaduse tühistamisega, aga mis edasi?