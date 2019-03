Tundub, et «Vihaste lindude» Peter Vesterbacka on saanud Tallinna-Helsingi tunneli raha enam-vähem kokku. Konkureeriv FinEst Link projekt on varem avalikkuses kõnelenud 16–20 miljardi eurosest tunneli maksumusest. Nüüd on Hiina investorid lubanud Vesterbacka projektile tunneli ehitamiseks 15 miljardit eurot. Tehniliselt pole selle tunneli ehitamine enam ammu ulme: mõelgem hetkeks 2016. aastal avatud 57-kilomeetrisele Gotthardi raudteetunnelile, mis kulgeb Šveitsi Alpide all ja mida ehitati kakskümmend aastat.