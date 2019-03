Viimasel ajal on palju juttu olnud omaste hooldamisest ja hoolduskoormusest. Perekonnaseaduse paragrahvi 96 järgi peab inimese eest hoolt kandma perekond. See tähendab, et vanemate-vanavanemate igapäevast abi peaksid korraldama pereliikmed. Tööl käivate täiskasvanute jaoks, kes ei pruugi elada oma vanematega ühes linnas-külas, võib sellise ülesande täitmine olla üsna koormav.