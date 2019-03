Eesti 200 on hea loosung. Parteide loosungid on välja hõigatud, valimised läbi ja on aeg Eesti tulevikku kujundada. Mida pikem pilk, mida vähem kitsaid, vaid oma klubi eesmärke, seda parem: Nõukogude Liidust ära, N. Liit ise ka ära, Euroopa Liitu ja NATO-sse sisse. See on tehtud ja nii see jääb. Aga edasi?