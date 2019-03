Minu kõige esimene soovitus pr Tarassenkole on, et kui ta ajakirjanikuna soovib mingil teemal kirjutada, siis peaks ta end selle teemaga kurssi viima, kirjutab keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk vastulauses Marianna Tarassenko keeleõpet kritiseerivale arvamusloole.

Rus.postimees.ee keeletoimetaja Marianna Tarassenko on venekeelses Postimehes (rus.postimees.ee, 27.02.2019) avaldanud artikli paljulubava pealkirjaga «Куда хочется послать Языковую инспекцию« («Kuhu tahaks saata keeleinspektsiooni»). Sellele küsimusele me paraku vastust ei leia ja kogu loo mõte jääb ebaselgeks. Autor näib pidavat keeleinspektsiooni vastutavaks kõige eest, mis meie hariduses, kaubanduses ja üldse igal pool valesti on. Aga kõige lõpuks – üllatus, üllatus! – tuleb välja, et süüdi on hoopis saamatud eesti keele õpetajad (Postimehe eestikeelses väljaandes kannabki tema artikkel pealkirja «Süüdi on saamatud õpetajad» (arvamus.postimees.ee, 07.03.2019).