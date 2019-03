Kui küla peal tuntud pätt Peeter ostab varastatud raha eest poemüüja Tiina käest suitsu, kas siis varastatud raha käitlemises on süüdi Tiina? Ja kui on, ning ta juhtub andma Peetrilt saadud kümnelise vahetusrahana poest õlut ostnud Toomasele, kas siis lasub süü ka Toomasel? Ja kui lasub, kas siis Toomase süü on sama suur kui Tiinal või väiksem, sest ta sai raha mitte otse, vaid vahetusest? Ja kui on väiksem, siis mitu vahetust peab rahatäht läbima enne, kui üks õiguskuulekas kodanik julgeks seda oma näppude vahele võtta?