Üle 50% Eesti naistest leiab, et ideaalne oleks perekond, kus on kolm või rohkem last, Eesti meeste ideaalperes on keskmiselt 2,5 last.

Kui naised on hõivatud tööga ja isad pikemalt väikelapsega puhkusel, siis mis saab sündidest, on viimasel ajal skeptiliselt küsitud. Andmetele otsa vaadates näeme aga, et ajad on tõepoolest muutunud – lapsi sünnib rohkem neis riikides, kus naistel on paremad võimalused ennast mitmel rindel teostada. Samuti on üha tavalisem, et ka isad hoolitsevad väikelaste eest.