Lääne-Aafrika, 2004: Hiina delegatsioon teeb ettepaneku laenata Ghanale 300 miljonit. Parlament hääletab, on nõus, sõlmitakse leping. Riiki saabub esinduslik Hiina delegatsioon, teiste seas uudistab potentsiaalseid infrastruktuuriprojekte ka kohaletulnud Hiina ehitaja. Vastastikune huvi on olemas, kõik sobib, allkirjad pannakse alla. Vaid veel üks täpsustus telefoni teel ja… telefoninumber on vale. Hiina ettevõtte Suurbritannia aadress on samuti vale. Ei, keegi ei peta, lihtsalt üks väike eksitus. Õige aadress on… Hiina toidupood Cardiffis. Ei, leidub veel üks aadress. Korter. Seal lõpeb sama delegatsiooni liikme üürileping järgmisel kuul. Oot, aga kellega me lepingu sõlmisime? Oli see CNT või CNT Construction Investment? Lepingus on kord üks, kord teine.