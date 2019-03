Demokraatliku ilmakorra eest saab võidelda kaht moodi – sellele kiidulaulu laulda ja vastupidi arvajate koguskaalat hukka mõista või praktilise tõestusega, et see tõesti on parim väärtussüsteem valitsemiseks, mis annab reaalset kasu võimalikult laiale osale ühiskonnast. Neid taktikaid tuleb kombineerida, esimene ilma teiseta on viljatu.