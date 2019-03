Riho Rõõmus. FOTO: Remo Tõnismäe

Juht või asi, isegi kemmergumajandust ei suutnud 25 aastaga korda saada, oli tuttava esimene reaktsioon uudisele, et Tallinna lauluväljaku juht Riho Rõõmus peab ameti maha panema.

Kui suurürituste aegsed lõputud WCsabad välja arvata, siis pole publikul suurt põhjust nurisemiseks. Mõni aasta rohkem, teisel vähem, aga igaI aastal kõpitsetakse Eesti esindusväljakut uhkemaks.

Kuigi kõik on näiliselt korras, on linn siiski otsustanud Rõõmusest loobuda. Kas Tallinn põhimõtteliselt ei pikenda enam allasutuste juhtide lepinguid või on veel midagi, millest kõva häälega rääkida ei taheta?

Selge on see, et Keskerakonna kauaaegse liikme Rõõmuse lahkumine polnud rahumeelne, sellest annab tunnistust mehe esmane avaldus, nagu oleks uudis uuest juhist tulnud talle täieliku ootamatusena. Ometigi kandideeris temagi sellel konkursil.