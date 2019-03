Kärbi õnneks on ta suuremast meediapeksust pääsenud. Kõiki huvitab, millal Mati Alaver lõpetab valetamise ning mida on öelda Andrus Veerpalul. Seejuures on irooniline, et dopingutarvitamist alustas Kärp osaliselt just seetõttu, et oli teise ešeloni mees. Nüüd on see teda hoidnud.