VASTSELIINA RAJOON. (Telefoni teel.) Meie maad on tabanud suur ja raske kaotus – on lakanud tuksumast meie kalli juhi ja õpetaja Jossif Vissarionovitš Stalini süda. Selle teate saamine tõi palju kurbust Vastseliina rajooni Meremäe 7-klassilise kooli perre.

Koolis toimus leinamiiting, kus pikema sõnavõtuga esines kooli direktor sm. V. Ehaste. Sõnavõtja andis kogu kollektiivile edasi teate seltsimees Stalini lahkumisest meie keskelt. Andes ülevaate seltsimees Stalini tööst, ütles kooli direktor, et hindamatud on meie kalli Jossif Vissarionovitš Stalini teened Nõukogude riigi rajamisel, selle kindlustamisel ja ülesehitamisel. Seltsimees Stalini juhtimisel võideti kõik raskused ning asuti kommunismi ülesehitamisele meie maal. Lakkamatu stalinliku hoolitsusega on ümbritsetud kogu nõukogude noorsugu, kellele on kindlustatud õnnelik noorpõlv ning avatud kõik teed mitmekülgseks arenemiseks.