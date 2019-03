Nüüdisaja lobisevas maailmas pole mitte midagi väärikamat pausist, ometi pole see alati parim valik, leiab Jaak Jõerüüt Keilas Enn Soosaare eetilise esseistika auhinna kätteandmisel 13. veebruaril peetud kõnes.

Kui mul paluti kõnelda teemal «eneseväärikus», läks mõte kohe hiljutisele juhtumile ühel konverentsil Tallinnas, kus oli juba palju kõneldud, mille peale akadeemik Tarmo Soomere ütles rahvale, et kõne kõige olulisem ja mõjuvam osa on paus ja et tema kasutab seda võimalust.