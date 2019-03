Suitsupääsuke on sotsiaalne olend. Talle meeldib jagada elu inimesega. Meie käiguteede lähedale või lausa ühise katuse alla pesa teha ja seal poegi üles kasvatada. Suitsupääsukesed on hoolsate putukahävitajatena tõeline võitlussalk hoidmaks me eluala õhu puhtana. Ta on tänulik, kui meiega koos elavad loomad – siis on maja ümber veelgi rohkem putukaid saadaval. Linnastumine ja maakodude kadumine ning väikemajapidamiste asendumine suurpõldude ja intensiivpõllumajandusega on vähendanud suitsupääsukeste arvukust. Tänaseks on neid nii vähe järele jäänud, et pääsukeste puudumine meie maakodude räästa alt mõjub tekkinud vaikuses kui karjatus. Kui uksed on suletud ja me ise maal vaid viivuks, ei tule pääsukesed enam siia pesitsema.