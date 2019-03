Selles, et vene noored eesti keelt ei oska, on süüdi kehvad õpetajad, kirjutab keeletoimetaja Marianna Tarassenko.

«No mis see siis on?» pulbitses kolleeg. «Eesti iseseisvuse taastamisest saab varsti juba kolmkümmend aastat, aga paljud vene koolilõpetajad ei oska ikka eesti keelt. Kuidas nii saab üldse olla?» Tõepoolest, kuidas? Vastus on paraku otse silme ees kõigile näha, aga et see paljudele ei meeldi, kiputakse sellest kangekaelselt mööda vaatama.