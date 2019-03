Evelyn Sepp FOTO: ETV

Valimised on läbi ja enam ei ole mõtet loosungitega vehkida ja punaseid jooni vedada. Vaja on sõnastada see, mis viib Eestit edasi ja aitab lahendada päris probleeme. Kõigil on siin oma panus anda. Kiusatus Kaja Kallast grillida ei räägi muust kui väiklusest. Trikoovoor on läbi, sõbrad, kirjutab Evelyn Sepp.

Lugu kuulatav Minu Meedia tellijatele

Mõistan valimistulemustes pettunud nn vana vene kaardiväe survet Ratasele ja soovi kogu kaadervärk radikaalselt tagasi pöörata. Aga tunnistage lõpuks, et Savisaare fenomeni varjus soojendas end terve põlvkond vene poliitikuid, kelle arvates piisas vaid sellest, et olla venelane ja Keskerakonnas, ja see andis justkui õigustuse kõigeks: korruptsiooniks, omakasuks, edevaks laristamiseks või inimeste lollitamiseks ja hirmutamiseks. Võib-olla sai valijatel sellest lihtsalt mõõt täis ja viga pole üldse Keskerakonna uues näos?