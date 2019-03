On ka neid, keda värskest õhust ja rõõmsast meelest enam inspireerivad säravad medalid. Noorte ja laste seas jagatakse neid talveperioodil murdmaasuusatamises iga kuu kümneid komplekte. Nii aastast aastasse. Ikka ja jälle teatavad põlvepikkused tegelased, et nende eeskujuks on Andrus Veerpalu ja nende kindlaks sooviks on saada maailmameistriks. Me vaatame neid ja heldime oma mõttes: «Nii tublid lapsed!» Sest ka meie tahame, et Eestis oleks rohkem ambitsiooni, oleks tiitleid ja au.