Minu viimane artikkel, milles väitsin, et eestivenelaste põhiline poliitiline ebajumal on Putin, tekitas rohkelt kisa ja kära. Kõige enam käratsesid need, keda võib täie õigusega pidada Venemaa mõjuagentideks Eestis. Ma ei taha sellega väita, nagu oleksid need inimesed Venemaa eriteenistuste kaastöötajad. Võib täiesti olla, et nad ei tegutse tellimuse peale, vaid puhtalt oma kindlaid veendumusi mööda ja omakasupüüdmatult. Asja olemust see ometi ei muuda. Nii või teisiti on ilmne, et Eesti ühismeedias ja ajakirjanduses tegutseb agaralt terve rühm isikuid, kelle infovood toetavad Venemaa huve.