SEB austatud strateeg Peeter Koppel kurdab juba möödunud aasta lõpust, et Euroopa majanduse seis on nadi, kuid millegipärast Eesti ajakirjanduses seda ei märgata. Tegelikult on kõik ju loomulik, eks normaalse eestlase jaoks on ikka hulga põnevam majandusuudis see, et Swedbankis toimusid mingid kummalised ülekanded, mitte mõne riigi SKP (sisemajanduse koguprodukt – toim) tõus või langus. Mis sest, et esimene teda ülearu ei puuduta, teine aga võib põhjustada aasta pärast tema palga kärpimise või suisa koondamise.