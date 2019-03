Eelhääletuse tulemuste laekudes oli selge, mis on selle valimisõhtu toon. 70 000 e-häält rohkem kui eelmistel valimistel andis alguses alust arvata, et ka üldine valimisosalus tuleb suurem, kuid tegelikult oli see hoopis märk Reformierakonna positsioonist.

Praeguseks teame, et esimest korda alates 2003. aastast on üldine valimisosalus vähenenud. Märgatavalt vähenes see Keskerakonna toetuspiirkondades. Samas on e-hääletamisest saanud vaieldamatult uus normaalsus. Kuigi üldine osalus on väiksem, võib nende valimiste üle olla uhke ainuüksi e-hääletuse populaarsuse pärast. Eesti e-riigi infrastruktuur ning selle kiire ja mugav toimimine on taganud, et inimestel on tugev usaldus ka e-valimiste suhtes ning selline hääletamine on iseenesestmõistetav.