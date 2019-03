Kaks asja näib selgena: järgmine koalitsioon tuleb kolmeliikmeline ning valitsus nelja aastat ei kesta. Selleks on riigikogu liiga lõhestunud.

Kaja Kallas on ilmselt järgmise valitsuse moodustaja. Reformierakonna parimas traditsioonis võitis ta võitluse keskklassi pärast – selline nagu too meil on, maksusente lugev. Keskerakonna juht, senine peaminister Jüri Ratas lasi valitsusressursi käest – kodanikena peaksime teda selle eest tänama. Venelased jäid Keskerakonda harjumuspäraselt mobiliseerimata. Selle eest tuleb meil tänada ka Kaja Kallast, kes pidas sõna, rikkus Reformierakonna traditsiooni ja vene kaarti ei mänginud. Seda tegi tema eest Mailis Reps – kunagine paljutõotav presidendikandidaat –, kes pillas Kohtla-Järvel palli maha.