Ma ei ütle, et Karel Tammjärv on üdini positiivne kangelane, aga erakordselt mehine on tema käitumine küll, kirjutab kolumnist Joosep Värk.

Karel Tammjärv on kangelane, kelle sugust me ei taha, aga keda me vajame ja mõni meist ka väärib. Väärivad need, kes arvasid, et on olemas mingi deus ex machina lahendus olukorrale, kus Rahvusvaheline Spordiarbitraaž (CAS) tegi küll otsuse, mis mõistis Andrus Veerpalu õigeks, ent juba tollal teada olnud faktid kasvuhormooni piirmääradest ei jätnud tegelikust olukorrast mingit kahtlust.