«15. veebruaril jõudis minuni šokeeriv uudis, et minu A-proov on osutunud positiivseks,» kommenteeris Veerpalu nukral toonil, kuid kinnitas, et pole dopinguaineid teadlikult tarvitanud. «Tahan kõigile öelda, et ma pole kunagi keelatud aineid tarvitanud ei võistluseväliselt, kui võistlustel. Kõik võidud ja head tulemused on tulnud visa tööga.»