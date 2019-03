Ma usun, et geneetilisest minevikust (mitte just kalastaadiumist, vaid veidi hilisemast ajast) on meisse püsima jäänud sõdalase instinktid: me ihkame sõjategevust, kus läheb tarvis jõudu, vaprust, strateegilist ettenägelikkust, taktikalist otsustavust; me uneleme jalust löödud vaenlasest, keda oleme lausa valmis jalule aitama, et ta veel kord pikali lüüa. Tasub ainult sõna teele saata, tasub ainult sarve puhuda, kui juba tormame lahingusse.