On hea, et toonased sündmused päevavalgele tulevad, see on suuresti meedia teene. Halb on aga, et igapäevased uued infokillud jätavad mulje, nagu oleks tegemist jooksva probleemiga. Oluline on meeles pidada, et me räägime aastate 2007–2015 sündmustest. Danske juhtumist saadik on palju arenenud nii Eesti ja Euroopa õigusraamistik kui asutuste võimekus ning koostöö. Finantsinspektsioon ja rahapesu andmebüroo on kinnitanud, et praegu on rahapesuriskid panganduses oluliselt väiksemad, aga endiselt palju on ka teha, sest maailm ja tehnilised võimalused arenevad edasi. Mineviku tõde selgitades ei tohi unustada uusi rahvusvahelisi ohte.