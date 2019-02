Saare tolles vastuses vaatas vastu sotside fundamentaalne nõrkus, mida enamik eestlasi tajub ilmselt instinktiivselt, kui neile mõtleb: sotside arusaamine Eestist on selline, mis ei tekita usaldust. Seda kinnitab ka nende kesine reiting arvamusküsitlustes. Rahvusriigi temaatika võis küll olla valimiskampaanias maha surutud, ent ega see tähenda, et see oleks valijate meeltest välja lükatud. Vaikuse täidab igaüks oma nägemuse järgi, ja too nägemus on: sotsid on pigem globalistide, kultuurimarksistide ja multikulti leeri esindajad. Kinnituseks sellele on sotside juhi Ossinovski paari aasta eest ahtolobjakalikult öeldu, et Eesti rahvusriik on ohtlik düstoopia.