Enne valimisi leidub alati keegi, kes soovitab naistel ainult teisi naisi valida. Sel korral on nendeks soovitajateks mehed: Kaarel Tarand Sirbis ja Jürgen Rooste Eesti Ekspressis. Härrade kurvastuseks pean tunnistama, et kindlasti ei hakka ma naisena enda valikut vaid sookaasastega piirama ega soovita seda ka teistele. Oluline on ikka see, milliste väärtuste ja seisukohtade eest kandidaat seisab ja kuidas suudab poliitika kujundamisel kaasa rääkida. Naispoliitikuid ja naisvalijaid mingisse naiste liigasse sulgeda on tobe ja praktikas isegi naistevaenulik.